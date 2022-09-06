Из Харьковского зоопарка сбежала обезьяна Чичи, ее вернули при помощи вкусняшек и кофты

Главное: Обезьяну по имени Чичи, которая сбежала из Харьковского зоопарка, уговорили вернуться «домой».

Детали: Из Харьковского зоопарка сбежала обезьяна по имени Чичи. Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Сотрудники зоопарка, приехавшие за беглянкой, уговорили животное вернуться. С ней разговаривали и предлагали лакомства. Также ей привезли ее любимую кофту.

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