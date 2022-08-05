В Донецке горит ж/д вокзал

Главное: В Донецке горит железнодорожный вокзал. Российские СМИ и так называемый «штаб теробороны ДНР» утверждают, что пожар начался после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.

Детали: В Донецке горит здание железнодорожного вокзала, и российские СМИ утверждают, что пожар начался после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. В частности такую информацию опубликовало российское агентство РИА Новости и так называемый «штаб теробороны ДНР».

По словам представителей самопровозглашенной республики, на при пожаре один человек пострадал.

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