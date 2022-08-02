Нэнси Пелоси в сопровождении истребителей прилетела на Тайвань

Главное: В аэропорту Тайваня приземлился самолет со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай угрожал США последствиями в случае прибытия американских политиков на Тайвань, который он считает своим.

Детали: Самолет со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник, 2 августа, сообщают местные СМИ.

Для обеспечения безопасности и регулирования дорожного движения во время перемещения кортежа Пелоси задействовано не менее 300 сотрудников правоохранительных органов.

Борт Пелоси в аэропорт сопроводили тайваньские истребители. В аэропорту и его окрестностях встречать Пелоси собралось много местных жителей.

Китай закрыл для гражданских самолетов воздушное пространство страны в направлении Тайваньского пролива и направил в сторону острова истребители Су-35.

В тему: Китай намерен был перехватить самолет Пелоси.