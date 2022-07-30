Эксперименты исламских ученых с технологиями вызова дождя привели к ужасным последствиям

Главное: Эксперименты исламских ученых с технологиями вызова дождя привели к потопам в Объединенных Арабских Эмиратах.

Детали: Ранее СМИ сообщали о «прорыве» исламских ученых в технологиях вызова дождя, однако теперь этот успех обернулся не очень приятными последствиями: сильные ливни привели к потопам в Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии. Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Youtube».

Некоторые ученые считают, что любое вмешательство в погоду может привести к непредсказуемым последствиям, а возникшие потопы — не самое худшее из того, что могло произойти.

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