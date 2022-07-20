Душераздирающее видео плачущей козы «взорвало» социальные сети

Главное: Козы тоже могут плакать. Появилось необычное видео.
Детали: В социальных сетях набирает популярность необычное видео. На нем бело-рыжая коза, которую привели на рынок, чтобы продать мяснику во время празднования мусульманского праздника Курбан-байрам, плачет и пытается обнять своего хозяина.
Видно, что мужчине, который ее продает, тоже очень грустно.
Где именно были сняты эти кадры, неизвестно.
Автор ролика не уточняет, что стало с животным.
Нетипичные эмоции козы буквально «взорвали» Интернет, а многие пользователи назвали такие эмоции животного человеческими.
В тему: Появилось видео, как в США собака защитила своих хозяев от медведя.