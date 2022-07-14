Главное: Число жертв ракетного удара по Виннице выросло до 20 человек. Около 90 ранены, более половины из них — в тяжелом состоянии.

Детали: В Национальной полиции обновили информацию относительно ракетного удара по Виннице 14 июля. По состоянию на данный момент известно о 20 погибших (среди них два ребенка), около 90 пострадавших обратились за помощью в медицинские учреждения, примерно полсотни из них в тяжелом состоянии. Об этом в Facebook написал глава Нацполиции Игорь Клименко.

«Установлено, что также уничтожено помещение одного из медицинских центров. Полиция в Виннице развернула мобильный пункт для обращений граждан (ул. Замостянская, 37) и открыла горячие линии для поиска пропавших. Если ваши родные или знакомые находились в месте „прилета“ и не выходят на связь, звоните по телефонам 050-222-03-26 или 59-42-00», — говорится в сообщении.

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