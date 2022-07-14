Россия нанесла массированный ракетный удар по Виннице

Главное: Сразу несколько взрывов прогремели в Замостянском районе Винницы. Городские власти подтвердили «прилеты».

Детали: Утром в четверг, 14 июля, в Виннице прогремели несколько взрывов. «Прилет» вражеских ракет подтвердили городские власти.

«В Виннице прилеты. Оставайтесь в укрытиях. Не распространяйте информации о локации и масштабах попадания. Сейчас экстренные службы выехали на место», — сообщил городской голова Сергей Моргунов.

Взрывы прогремели во время воздушной тревоги.

Глава ОП Андрей Ермак сообщил, что ракеты попали по гражданскому объекту.

«Очередной террористический акт страны-террориста в Виннице. Ракетный обстрел мирного города россиянами, локаций, где нет военных объектов», — сообщил Ермак.

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