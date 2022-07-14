Пакистанская журналистка в прямом эфире… ударила ребенка

Главное: Пакистанская журналистка ударила ребенка. Произошло это в прямом эфире.

Детали: В Пакистане вспыхнул скандал вокруг местной журналистки. Майра Хашми в прямом эфире ударила ребенка, пишет издание The Indian Express.

Причиной такого поведения девушки стало то, что школьник якобы пытался закрыть рукой камеру оператора.

Инцидент случился во время празднования Курбан-байрама.

Журналистка так прокомментировала случившееся: «Он мешал своей семье во время интервью. Я сначала попыталась вежливо объяснить ему, что нельзя так себя вести, но он вел себя только хуже. Я решила, что такое терпеть больше нельзя».

Ее проступок вызвал волну негодования в социальных сетях.

В тему: В Одессе учительница избила школьника бутылкой.