Появилось видео эпичного нашествия саранчи в России

Главное: В Красноярском крае РФ наблюдается нашествие саранчи. Как с ней бороться – не знают.
Детали: В Приморско-Ахтарском Красноярского края России наблюдается нашествие саранчи. Уже появилось видео ЧП.
Всего выявили 89 очагов распространения саранчи на площади в 2,5 тысячи гектаров.
Она массово уничтожает свеклу, кукурузу, морковь, картофель и рис.
Эксперты говорят, что в последние годы тут пересыхают реки, а в их руслах появляются колонии насекомых.
Специалисты отмечают: «Плавни относятся к водоохранным зонам, где невозможно проведение истребительных мероприятий».
Резюмируется, что вредителя победить невозможно, а ареал его распространения по региону только увеличивается.
В тему: В Сети появилось жуткое видео налета саранчи на дагестанскую глубинку.