Ярмоленко на год воссоединился с Ребровым

Главное: Андрей Ярмоленко перешел в «Аль-Айн» из ОАЭ. Контракт подписан на год.

Детали: Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко перешел в клуб «Аль-Айн» из города Эль-Айн в ОАЭ. 32-летний футболист подписал контракт на один сезон до 2023-го года.

Финансовые детали соглашения не разглашаются.

Стоит добавить, что команду с 2021-го года тренирует легендарный динамовец Сергей Ребров. С клубом в прошлом сезоне он стал чемпионом страны и победителем Кубка лиги.

Как известно, летом у Андрея Ярмоленко истек контракт с английским «Вест Хэмом».

Перед этим ходили слухи, что он может вернуться в киевское «Динамо».

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