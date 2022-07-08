Голыми из палаток выбегали отдыхающие на Закарпатье при виде военных с повестками

Главное: На Ивана Купала военные пытались вручить повестки в одном из самых известных мест для отдыха на Закарпатье. Люди разбегались голышом.

Детали: Полицейские и военные нагрянули сегодня на водопад Шипот в Закарпатской области, чтобы вручить повестки. Люди от них убегали в чем мать родила. Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Поляна над водопадом является традиционным местом празднования Ивана Купала с 7 по 10 июля.

Больше интересной информации читайте на нашем телеграм-канале. И конечно же — не забывайте подписываться на наш ТГ «Жгучий Глагол»