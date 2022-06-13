Польша отгородилась от Беларуси эпичным забором

Главное: Польша построила забор на границе с Беларусью. Его длина 140 километров.

Детали: Польша решила отгородиться от Беларуси забором. Он был построен на 140 километрах границы.

Работы стартовали 25 января.

Пограничники говорят, что первые участки конструкции уже сданы в эксплуатацию.

Высота забора составляет 5,5 метров – это пятиметровые стальные столбы и полуметровый виток проволоки.

Тут также планируют установить электронные шлагбаумы, датчики движения и камеры.

Уточняется, что протяженность общей границы составляет 418 километров, а сухопутной – 186 километров.

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