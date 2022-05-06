Вышел трейлер приквела «Игры престолов»

Главное: Вышел тизер-трейлер приквела сериала «Игра престолов». В первый сезон войдет десять эпизодов.

Детали: Вышел тизер-трейлер приквела культового сериала «Игра престолов» под названием «Дом дракона». Видео опубликовал канал HBO Max.

В ролике можно увидеть традиционные для фильма кровопролитие и вражду.

Отмечается, что шоураннерами Дома дракона выступили Мигель Сапочник и Райан Кондал.

Как известно, в основу сюжета легла книга Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь», опубликованная в 2018 году. Действие в сериале разворачивается вокруг династии Таргариенов за 200 лет до событий, показанных в Игре престолов. В частности, о гражданской войне между двумя ветвями династии.

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