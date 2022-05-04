Австралийские ученые узнали о пчелах кое-что невероятное

Главное: Пчелы могут различать четные и нечетные числа. Об этом говорят ученые.

Детали: Ученые из университета Дикина в Австралии узнали о пчелах кое-что удивительное. Об этом пишет издание IFLS.

Как оказалось, эти насекомые могут различать четные и нечетные числа, даже если никогда раньше их не видел.

В отчете сказано, что эксперты разместили карточки с разным числом фигур рядом с кормушками для пчел: одну группу обучили ассоциировать парные числа со сладкой водой, а непарные были с горьким на вкус хинином.

При этом вторую группу обучили противоположным ассоциациями.

Отмечается, что пчелы успешно продемонстрировали свою способность выбирать соответствующее число, столкнувшись с выбором между кормушками.

Информируется следующее: «Пчелы, которых учили ассоциировать четные числа с вознаграждением, преимущественно летели к кормушке из 12 фигур, в то время как те, кого учили отдавать предпочтение нечетным числам, выбирали ту, которая отмечена 11 фигурами. Ни одна из групп не справилась с заданиями на все 100%, но показатели успеха около 70% явно статистически значимы».

Как так выходят – специалисты не знают.

В исследовании сказано: «Мы подумали, что это может быть связано с количеством лепестков. Четное и нечетное количество лепестков может быть еще одним способом различения пчелами цветов (наряду с цветом и запахом), который помогает им узнать или сообщить товарищам по улью о наиболее богатых источниках пищи. Или же это могут быть первые пчелы, когда-либо использовавшие эту способность, что отражает их способность к быстрому обучению».

В тему: Как оказалось, пчелы и осы таки могут узнавать людей.