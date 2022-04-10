Замкомандира мариупольского полка «Азов» заявил, что украинские политики не отвечают на звонки осажденных

Главное: Заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламар обвинил украинских политиков в том, что они не отвечают на звонки.

Детали: Заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламар с позывным «Калина», который сейчас находится в Мариуполе, записал видеообращение. Он сказал, что политики не звонят им уже две недели, не поднимают трубки. Соответствующую информацию публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

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