Российская техника с буквой V, которую ранее вывели из Киевщины, движется на Харьков?

Главное: Российская бронетехника, которую ранее вывели из Киевской области, заезжает на Харьковщину.

Детали: Соцсети публикуют технику с буквой V, которая движется по дороге в Харьковской области. Соответствующую информацию публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Напомним, буквой V обозначалась российская бронетехника, которая заходила в Киевскую область из Беларуси.

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