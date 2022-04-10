Экс-нардепу Березе попытались вручить повестку в военкомат и это его не обрадовало

Главное: Появилось видео, как экс-нардепу Бориславу Березе пытаются вручить повестку в военкомат.

Детали: В телеграм-каналах появилось видео, как экс-нардепу Бориславу Березе пытаются вручить повестку в военкомат. Соответствующую информацию публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Береза на видео ходит с пистолетом на поясе и звонит своим знакомым в вопросом: что ему делать.

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