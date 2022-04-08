Украинские беженцы в Германии жалуются, что попали в «концлагерь»

Главное: «Нам устроили концлагерь», — говорит в снятом видео украинский беженец, оказавшийся в Германии.

Детали: Украинские беженцы в шоке от условий проживания в Германии и утверждают, что им устроили «концлагерь». Соответствующую информацию публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

По словам автора видео, украинцы живут в палатках внутри баскетбольной арены, которая не отапливается. Беженцам заявили, что они сами должны готовить и искать квартиры. Никаких соцвыплат они пока не получали.

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