Момент ракетного удара по зданию Николаевской ОГА попал на видео

Главное: Опубликовано видео, на котором виден момент попадания ракеты по зданию Николаевской ОГА. В результате обстрела погибли три человека, 22 получили ранения.

Детали: Российские войска 29 марта нанесли ракетный удар по Николаевской областной государственной администрации (ОГА). На опубликованном видео видно, как ракета попала в здание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.

«Я так понял, когда я улыбаюсь — орков это бесит», — подписал он опубликованное видео.

Добавим, что в результате обстрела здания Николаевской областной государственной администрации (ОГА) погибли три человека. Еще 22 пострадали.

В тему: С начала вторжения России в Украине погибли уже 144 ребенка. Больше всего детей пострадало в Киевской области.