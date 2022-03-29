Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Видео-Новости > Момент ракетного удара по зданию Николаевской ОГА попал на видео

Момент ракетного удара по зданию Николаевской ОГА попал на видео

Александр Панько
29.03.22 13:18
189
Момент ракетного удара по зданию Николаевской ОГА попал на видео

Главное: Опубликовано видео, на котором виден момент попадания ракеты по зданию Николаевской ОГА. В результате обстрела погибли три человека, 22 получили ранения.

Детали: Российские войска 29 марта нанесли ракетный удар по Николаевской областной государственной администрации (ОГА). На опубликованном видео видно, как ракета попала в здание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.

«Я так понял, когда я улыбаюсь — орков это бесит», — подписал он опубликованное видео.

Добавим, что в результате обстрела здания Николаевской областной государственной администрации (ОГА) погибли три человека. Еще 22 пострадали.

В тему: С начала вторжения России в Украине погибли уже 144 ребенка. Больше всего детей пострадало в Киевской области.

Тэги: общество, Николаевская область, война, Николаев, ракетный удар, Виталий Ким

Комментарии

Статьи

26.03.22 10:32

Одесса во время войны: малый и средний бизнес – оплот экономики страны

Автор: Екатерина Богачинская

Дайджест

Америка не может помочь ЕС уйти от российской газовой зависимости
27.03.22 21:08

Америка не может помочь ЕС уйти от российской газовой зависимости

Автор: Жгучий глагол

Выбор редакции
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
29.03.22 13:50

Митрополит УПЦ рассказал, почему важно верить в милосердие
29.03.22 13:40

Вылезший из бункера Шойгу назвал дальнейшую главную цель «спецоперации» в Украине
29.03.22 13:35

В Черкасской епархии УПЦ заявили о провокации в храме в Смеле
29.03.22 12:51

Число выезжающих из Украины людей сократилось до минимума
29.03.22 12:22

Назван список категорий граждан, кому не вручат повестку во время военного положения
29.03.22 11:57

Стало известно, сколько автомобилей украинцы потеряли с начала войны
29.03.22 11:28

Из-за войны в Украине гибнет все больше детей
29.03.22 11:05

Митрополит УПЦ объяснил, как покаяние меняет человека
29.03.22 10:57

В Стамбуле стартовал новый раунд переговоров Украины и РФ
29.03.22 10:30

В епархиях УПЦ помогают беженцам, больницам, военнослужащим и нуждающимся
29.03.22 12:22

Назван список категорий граждан, кому не вручат повестку во время военного положения
29.03.22 11:28

Из-за войны в Украине гибнет все больше детей
29.03.22 10:57

В Стамбуле стартовал новый раунд переговоров Украины и РФ
29.03.22 09:46

Генштаб ВСУ заявил, что в Украине уже погибли 17,2 тысячи россиян
29.03.22 09:29

Киевлян предупредили о минах
28.03.22 15:45

В Украине отменили карантинные зоны
28.03.22 14:13

Путин заявлял близкому окружению о готовности нанести по Украине ядерный удар, — журналист
28.03.22 13:44

В Минэкономики назвали шокирующую цифру потерь Украины из-за войны
28.03.22 12:53

Все меньше украинцев пытаются покинуть страну
28.03.22 11:55

В Киеве изменили время комендантского часа
23.03.22 11:22

Жителям Крыма с российскими паспортами могут запретить покидать полуостров
26.03.22 10:16

Наблюдатель ООН рассказал, что происходит на ЧАЭС
26.03.22 10:01

Несмотря на войну, Украина готова накормить зерном весь мир
26.03.22 09:57

Как правильно перейти на летнее время в Украине
25.03.22 21:17

Владельцы объектов недвижимого имущества в центре Днепра сообщают о фактах предполагаемого рейдерства, — СМИ
26.03.22 09:46

Украина и Россия сблизились по четырем пунктам, — Эрдоган
25.03.22 16:10

Запорожский митрополит УПЦ помог эвакуировать людей из зоны боевых действий
25.03.22 16:49

Самолет Дуды совершил аварийную посадку в Варшаве
23.03.22 11:34

В России таинственно исчез Шойгу
25.03.22 14:48

Война в Украине приближается к более опасной фазе, — западные СМИ
Фото и Видео
Момент ракетного удара по зданию Николаевской ОГА попал на видео
Момент ракетного удара по зданию Николаевской ОГА попал на видео
Момент ракетного удара по зданию Николаевской ОГА попал на видео
Момент ракетного удара по зданию Николаевской ОГА попал на видео
Путин заявлял близкому окружению о готовности нанести по Украине ядерный удар, — журналист
Путин заявлял близкому окружению о готовности нанести по Украине ядерный удар, — журналист
В России запретили мультфильм «Масяня» после серии об Украине
В России запретили мультфильм «Масяня» после серии об Украине
На вручении премии «Оскар» произошел грандиозный скандал
На вручении премии «Оскар» произошел грандиозный скандал
Названо число участников ДРГ, которые были задержаны в Украине с начала войны
Названо число участников ДРГ, которые были задержаны в Украине с начала войны
Появились новые доказательства того, что Россия отправила на войну срочников
Появились новые доказательства того, что Россия отправила на войну срочников
ВСУ уничтожили в Бердянске большой десантный корабль «Орск»
ВСУ уничтожили в Бердянске большой десантный корабль «Орск»
Российские военные жалуются на невыносимые условия проживания в окопах
Российские военные жалуются на невыносимые условия проживания в окопах
Беларусь заявила об отводе войск от границ Украины
Беларусь заявила об отводе войск от границ Украины
В Херсоне россияне обстреляли мирных жителей, вышедших на митинг
В Херсоне россияне обстреляли мирных жителей, вышедших на митинг
fraza.com
Новости блогосферы
10.03.22 13:20

Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
08.02.22 22:16

12-летка в украинской школе - абсурд. Наука умерла, а 90% молодежи обречены стать торгашами, бандитами или проститутками
30.01.22 15:17

Знаковому альбому Animals, который критикует клановый капитализм, стукнуло 45
05.01.22 10:29

На протесты в Казахстане влияют западные структуры, скоро начнется волна русофобии

Опрос

Какая валюта будет доминировать в мире после 2022 года?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.