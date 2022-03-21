Момент падения «Боинга» в Китае попал на видео

Главное: Появилось видео, на котором видно, как в Китае упал «Боинг» со 133 человеками на борту. На кадрах видно, как самолет камнем летит вниз.
Детали: В сети появилось видео падения в Китае пассажирского самолета Boeing. Воздушное судно разбилось в провинции Гуанси на юге страны. На борту было 133 человека.
Пассажирский Boeing 737 принадлежал авиакомпании China Eastern Airlines.
Самолет рухнул в гористой местности. На месте падения начался пожар.
На кадрах видно, как самолет камнем летит вниз.
Информации о погибших или пострадавших пока нет. На место аварии направлены спасательные службы.
В тему: В Китае разбился Boeing 737. На борту было 133 человека.