Появилось видео ракетного удара по Виноградарю

Главное: Киев пережил еще один ракетный удар. Попали по торговому центру.

Детали: Поздно вечером воскресенья, 20 марта, Киев пережил еще один ракетный удар. Россияне попали по торговому центру на Виноградаре (Подольский район).

Погибли как минимум восемь человек.

Известно, что вспыхнул пожар на парковке и в торговом центре.

Пламя охватило автомобили, а также третий и четвертый этажи ТЦ.

Спасатели говорят, что локализовать возгорание удалось на площади 1,5 тысячи квадратных метров.

Видео удара:

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