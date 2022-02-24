Россия пересекла границу Украины в 4 областях, – ГПСУ

Главное: Российские войска пересекли границу Украины по четырем направлениям.

Детали: Российская военная техника, в том числе бронированная, перешла государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской областях. Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, наступлению русских войск через государственную границу предшествует артиллерийский обстрел, далее движется военная техника.

В частности, в Черниговской области техника прошла через пункты пропуска «Сеньковка» и «Гремяч» и на других направлениях.

Также движение колонн произошло через пункт пропуска «Бударки» в Харьковской области и на направлении пункта пропуска «Милово» в Луганской области.

Обстрелу подверглись большинство пограничных подразделений и пограничные наряды Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей.

Среди пограничников ряд военнослужащих получили ранения.

«Военнослужащие ГПСУ вместе с Вооруженными силами принимают все меры, чтобы остановить врага», — заключили в службе.

В тему: Рано утром 24 февраля в Украине было введено военное положение. Этому предшествовало широкомасштабное наступление российское армии.