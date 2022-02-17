В центре Киева ФОПы набросились на полицейских

Главное: Митинг протестующих украинских предпринимателей, недовольных законопроектом об обязательной установке кассовых аппаратов, перерос в столкновения с полицией в центре Киева.

Детали: 17 февраля перед зданием Верховной Рады Украины собрались несколько сотен демонстрантов. Как сообщает strana.news, они забросали силовиков куриными яйцами, когда те попытались выдавить митинг с проезжей части.

Вскоре начались незначительные стычки.

Отмечается, что полиции удалось вытеснить недовольных с ул. Грушевского и задержать несколько человек. В настоящее время, как отмечают журналисты, митинг продолжается относительно спокойно.

Видео с места событий публикует канал LBTV в YouTube.

В тему: 25 января 2022 года во время митинга SaveФОП под гостиницей «Киев» произошло столкновение между правоохранителями и митингующими. Представители малого бизнеса протестуют против принятия Верховной Радой Украины решения об обязательной установке регистраторов расчетных операций.

Тогда же несколько сотен малых предпринимателей безуспешно попытались взять штурмом здание Верховной Рады, после того, как полиция перекрыла им подступы к Офису президента.