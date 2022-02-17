На Олимпиаде в Пекине произошел невеселый курьез

Главное: На Олимпиаде в Пекине случился неприятный инцидент. Фристайлист из Финляндии врезался в оператора.

Детали: Во время Олимпиады в Пекине произошел неприятный инцидент. Фристайлист из Финляндии Йон Саллинен врезался в оператора.

Произошло это во время квалификации.

Отметим, что 21-летний спортсмен занял последнее 24-е место.

Во время столкновения он упал, получив травму ключицы, после чего уже не мог выступать.

Парень рассказал: «В предпоследнем прыжке я слабо разогнался и глубоко приземлился. Когда поехал на последний трюк, то наехал лыжей на свежий снег и налетел прямо на оператора. Надеюсь, с ним все хорошо».

Финн пояснил: «Там стоял сильный грохот. Я услышал небольшой треск и почувствовал какое-то смещение. Даже не был уверен, стоит ли ехать на вторую попытку, потому что было очень больно».

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