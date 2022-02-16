Искусственный интеллект научили… флиртовать

Главное: Специалисты научили искусственный интеллект флирту. Постарались эксперты из компании Sonantic.

Детали: Эксперты из компании Sonantic в Великобритании сделали необычный прорыв. Они создали искусственный интеллект, который умеет флиртовать и выражать свои эмоции.

Отмечается, что все идея новинки заключается в озвучивание фильмов и игр.

Данный искусственный интеллект умеет кокетливо вздыхать, имитировать придыхание, а также проявлять эмоции при разговоре – например радость с печаль.

В тему: В Google представят операционную систему для старых компьютеров.