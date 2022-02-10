В Днепре грузовик случайно смел двух коммунальщиков, работавших на автовышке

Главное: В Днепре водитель грузовика не заметил и задел край автовышки, на которой в этот момент работали электрики.

Детали: Сегодня в жилом массиве Победа в Днепре водитель грузового автомобиля задел автовышку коммунального предприятия «Горсвет». Как сообщает Vgorode.ua, в результате один из электриков повис в воздухе на страховочном ремне, а другой выпал на землю и потерял сознание.

Очевидцы случившегося рассказывают, что у автовышки не было никаких предупредительных знаков, например, специальных конусов. Проходящие мимо люди даже кричали на водителя из-за этого, обвиняя работников в халатности. Поэтому они предполагают, что водитель грузовика мог просто не заметить кран.

Оба мужчины были госпитализированы.

Как сообщает ТСН, упавший на землю 38-летний мужчина жив, однако в тяжелом состоянии в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. Его коллега отделался ушибом и сильным испугом.

Руководитель частной компании, выполнявшей замену светильников по заказу горсвета, уже заявил, что пояс у более пострадавшего рабочего был, но не выдержал стремительного толчка. Сам пострадавший не в состоянии давать объяснения. Он до сих пор без сознания.

В больнице журналистам рассказали, что у него черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, многочисленные переломы костей лицевого скелета, перелом костей предплечья, запястья, надколенника, костей обеих стоп.

Полиция опросила 32-летнего водителя грузовика, зацепившего автовышку. Копы говорят, он за рулем был трезв. Вероятно, не учел габариты кузова, потому что именно им, а не кабиной, врезался в вышку. Полиция говорит, что все нужные предупредительные знаки о работах коммунальщиков на дороге были.

В тему: В ноябре 2021 года во время оформления ДТП в столице в автомобиль на полном ходу въехал еще один автомобиль с пьяным водителем за рулем. В результате столкновения травмирован один из водителей, а также патрульный, которого ударом зажало между служебным Mitsubishi и BMW.