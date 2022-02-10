Республиканка из Конгресса перепутала «гестапо» и «гаспачо»

Главное: Представитель республиканцев в Конгрессе Марджори Грин обвинила спикера Нэнси Пелоси в шпионаже и создании в США «полиции гаспачо».

Детали: Конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Грин обвинила спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в слежке за республиканцами и простыми гражданами страны. Как сообщает Lenta.ru, при этом она допустила досадную ошибку.

Рассуждая о действиях Пелоси, конгрессвумен в интервью для телеканала Real America она назвала слежку, которой якобы занимается спикер палаты представителей, «полицией гаспачо», перепутав знаменитый испанский суп с немецкой тайной полицией.

Видео курьезы опубликовал комик Дарвин Джеймс на своей странице в Twitter.

Gazpacho police? This is exactly why you should never do an interview on an empty stomach. #gazpachopolice pic.twitter.com/lFZc72lQmD — Darwin James (@DarwinUnhinged) February 10, 2022

Отметим, что сама Грин отнеслась к произошедшему с юмором и пошутила о том, что все шпионы попадут в «гуляш», подразумевая «гулаг».

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