Появилось видео, как в Борисполе пьяный водитель устроил эпичное ДТП

Главное: В Борисполе пьяный водитель устроил ДТП. Он протаранил пять машин.
Детали: В минувшую среду, 9 февраля, в Борисполе произошло ДТП. Его видео с камеры наблюдения публикует местная полиция.
Как стало известно, пьяный водитель Mazda врезался сразу в пять припаркованных автомобилей – Audi, Toyota, Mitsubishi, Hyundai и ВАЗ.
К счастью, никто не пострадал.
Примечательно, что водитель, несмотря на признаки опьянения, отказался сдать тест на алкоголь.
При этом мужчина кричал, нецензурно выражался, не реагировал на замечания.
Его доставили в отделение полиции, где составили пять административных материалов. Он уже отстранен от управления автомобилем.
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