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Видео-Новости > Появилось видео, как в Борисполе пьяный водитель устроил эпичное ДТП

Появилось видео, как в Борисполе пьяный водитель устроил эпичное ДТП

Александр Панько
10.02.22 14:16
106
Появилось видео, как в Борисполе пьяный водитель устроил эпичное ДТП

Главное: В Борисполе пьяный водитель устроил ДТП. Он протаранил пять машин.

Детали: В минувшую среду, 9 февраля, в Борисполе произошло ДТП. Его видео с камеры наблюдения публикует местная полиция.

Как стало известно, пьяный водитель Mazda врезался сразу в пять припаркованных автомобилей – Audi, Toyota, Mitsubishi, Hyundai и ВАЗ.

К счастью, никто не пострадал.

Примечательно, что водитель, несмотря на признаки опьянения, отказался сдать тест на алкоголь.

При этом мужчина кричал, нецензурно выражался, не реагировал на замечания.

Его доставили в отделение полиции, где составили пять административных материалов. Он уже отстранен от управления автомобилем.

В тему: В Борисполе погиб полицейский – он попал в ДТП.

Тэги: ДТП, Борисполь, общество, авария, транспорт, новости Украины

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