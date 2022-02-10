СБУ рапортовала о предотвращении теракта в Киеве

Главное: Служба безопасности Украины заявляет, что предотвратила теракт в Киеве и задержала при поджоге авто киевлянина, которого завербовали представители белорусской разведки.

Детали: В ходе спецоперации разоблачен вражеский агент, который готовил совершение теракта в Киеве. Как сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины, для совершения теракта злоумышленник приобрел транспортное средство, легковоспламеняющиеся материалы и пиротехнику.

Правоохранители задержали злоумышленника при попытке поджога автомобиля у здания одной из столичных общественных организаций.

Во время следственно-оперативных действий СБУ установила, что мужчина также запугивал представителей СМИ и иностранных граждан. Для этого он наносил надписи с угрозами и провокациями возле их помещений на территории Киева, сообщал о псевдоминировании.

СБУ обнаружила, что злоумышленник причастен и к организации несанкционированных митингов возле зарубежных дипломатических представительств, участники которых использовали «деструктивную агитацию».

По предварительным данным, действия враждебного агента были направлены на расшатывание внутриполитической обстановки в Украине и дискредитацию нашего государства перед странами ЕС и гражданами Республики Беларусь.

Кроме того, злоумышленник собирал данные об украинских военнослужащих из приграничных районов.

Утверждается, что украинца завербовали через одну из анонимных групп мессенджера Telegram. Для связи с кураторами он использовал запрещенные российские электронные почтовые сервисы.

За проведение подрывной деятельности мужчина получал из зарубежья деньги на свою банковскую карту.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, задержанным оказался киевлянин 1994 г. р., который находился в розыске за мошенничество на территории Шевченковского района столицы.

Мужчина получил «заказ» через канал в Telegram, приобрел горючую жидкость и облил ею легковушку «Шкода» на улице Чистяковской. Молодого человека поймали на горячем.

Во время осмотра места происшествия следователи изъяли канистру с остатками жидкости и зажигалку. Также у злоумышленника изъяли мобильный телефон и одежду, в которой он находился во время совершения преступления.

Автомобиль, владелец которого сейчас устанавливается, помещен на парковку.

В тему: В мае 2016 года СБУ предупредила диверсию, которую террористы планировали на годовщину захвата боевиками админздания Мариупольского горотдела полиции.