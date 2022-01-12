Папу Римского заметили за странным занятием

Главное: Папа Римский Франциск покинул Ватикан в нарушение всех протокольных правил ради похода в магазин музыкальных дисков в центре Рима.

Детали: Один из журналистов, аккредитованных при службе печати Святого престола, заснял как Папа Римский Франциск выходит из легкового автомобиля Fiat 500 и направляется в музыкальный магазин в Риме. Как сообщает Lenta.ru, при этом он нарушил все протокольные правила, связанные с выходом понтифика в свет.

Как объяснили владельцы, Франциск до избрания на папский престол часто захаживал сюда за дисками.

В этот раз они подарили своему постоянному клиенту диск с записью классической музыки.

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