Опубликовано видео странного инцидента в аэропорту Гондураса

Главное: Пассажир ворвался в кабину самолета в аэропорту Гондураса. Появилось видео инцидента.

Детали: Необычный инцидент произошел в международном аэропорту имени Рамона Вильеда Моралеса в Сан-Педро-Сула (Гондурас). Опубликовано видео случившегося.

Тут пассажир ворвался в кабину самолета компании American Airlines.

Дебошир крушил приборы борта, устроил драку с экипажем, после чего пытался выпрыгнуть из кабины через окно.

Бузотера схватили местные копы.

Сообщается, что никто не пострадал.

Известно, что кроме шести членов экипажа на борту находился 121 пассажир.

Причины такого буйства мужчины сейчас выясняются.

В тему: Лихорадка денге спровоцировала массовый мор людей в Гондурасе.