Появилось видео масштабного наводнения во Франции

Главное: Наводнение произошло во Франции. Появилось видео стихии.

Детали: Из-за сильнейших дождей во Франции произошло наводнение. Стихия обрушилась на юго-запад страны.

Информируется о пострадавших. Увы, не обошлось без жертв.

Местные синоптики говорят, что в Верхней Гаронне и Арьеже за пару дней выпала месячная норма осадков. После этого река Гаронна вышла из берегов.

Кроме этого стало известно, что в Тулузе уровень воды в реках поднялся более чем на 4,3 метра. Тут в одной из канав обнаружили труп утонувшей семидесятилетней женщины.

Также в городе затопило метро и многие здания.

Большая вода ударила и по городу Лурд, который буквально ушел под воду.

В регионе наводнение привело к масштабному транспортному коллапсу.

Сейчас власти пытаются ликвидировать последствия ЧП. Работают спасатели. Проходит эвакуация людей,

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