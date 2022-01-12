Появилось видео масштабного наводнения во Франции

Главное: Наводнение произошло во Франции. Появилось видео стихии.
Детали: Из-за сильнейших дождей во Франции произошло наводнение. Стихия обрушилась на юго-запад страны.
Информируется о пострадавших. Увы, не обошлось без жертв.
Местные синоптики говорят, что в Верхней Гаронне и Арьеже за пару дней выпала месячная норма осадков. После этого река Гаронна вышла из берегов.
Кроме этого стало известно, что в Тулузе уровень воды в реках поднялся более чем на 4,3 метра. Тут в одной из канав обнаружили труп утонувшей семидесятилетней женщины.
Также в городе затопило метро и многие здания.
Большая вода ударила и по городу Лурд, который буквально ушел под воду.
В регионе наводнение привело к масштабному транспортному коллапсу.
Сейчас власти пытаются ликвидировать последствия ЧП. Работают спасатели. Проходит эвакуация людей,
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