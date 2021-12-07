В Запорожье школьницы жестоко избили трех девочек-подростков

Главное: В Запорожье на спортивной площадке школы № 12 несколько девушек-подростков избили сверстниц. В итоге у пострадавших проблемы с почками, перелом носа. А одна из девочек не видит одним глазом.

Детали: В Запорожье жестоко избили троих школьниц. Сделали это четыре девочки-подростка — якобы за то, что пострадавшие «целовались с Илюшей». Полиция открыла два уголовных производства.

Как сообщил Telegram-канал «Это Запорожье», ЧП произошло в Шевченковской районе Запорожья на территории 12-й школы.

Несколько школьниц жестоко избили трех девочек-подростков. Причиной стало то, что те якобы «целовались с Илюшей». Опубликованное видео длится более 10 минут, и все это время с небольшими перерывами девочек били — ногами и кулаками. Они кричали «простите!», просили отпустить, плакали, но это не остановило издевательств. Главная агрессорша еще требовала со своих жертв по 2 тысячи себе на карту в виде откупных и пугала связями в полиции. Позже она стала говорить уже про 5 тысяч.

«Я не шучу н*х*й. Я с*ка такая конченая с*ка, я н*х*й расчленю, с*ка», — сказала школьница, избивая девочку одной рукой и держа сигарету в другой. Она также угрожала раздеть избитых школьниц и отправить их домой голыми, грозилась и убить.

По данным администраторов Telegram-канала, у пострадавших проблемы с почками, перелом носа. А одна из девочек не видит одним глазом. Какие именно травмы какая девочка получила, пока неизвестно.

Также указывается, что потерпевшие запуганы, а нападавшие пытаются замять дело через правоохранителей.

По видео не понятно, сколько точно было «зрителей», но, судя по количеству голосов, их было немало, в том числе и парни. Слышно, как нападавших подстрекали, смеялись. Никто не вмешался.

В пресс-службе Нацполиции Запорожской области сообщили, что правоохранители расследуют хулиганские действия и вымогательство. Личности нападавших установили — ими оказались четыре девушки в возрасте от 15 до 16 лет.

Там также сообщили, что 22 ноября родители троих школьниц обратились в полицию из-за избиения детей. Правоохранители выяснили, что инцидент произошел на «спортивной площадке одной из школ Шевченковского района». Видео из соцсетей в полиции видели и уже установили, что это — то самое избиение, о котором ранее сообщили родители.

Пострадавшие девушки — 2007, 2008 и 2005 годов рождения. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, телесные повреждения двух пострадавших квалифицируются как легкие, еще одна экспертиза продолжается. Какие именно травмы получили школьницы, в пресс-службе не уточнили.

Сначала инцидент квалифицировали по ст. 125 Уголовного кодекса (преднамеренное легкое телесное повреждение). Но после того, как появилось видео, уголовное производство переквалифицировали — на ч. 2 ст. 296 (хулиганство), а также открыли еще одно еще по ч. 2 ст. 189 УК (вымогательство).

«Решается вопрос сообщения злоумышленницам о подозрениях и избрании мер пресечения. Самая строгая санкция по этим статьям предусматривает лишение свободы на срок до семи лет», — отметили в пресс-службе Нацполиции Запорожской области.

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