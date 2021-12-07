Украинский фильм официально попал в лонг-лист премии «Оскар»

Главное: Украинский фильм «Плохие дороги» попал в лонг-лист премии «Оскар». Картину сняла Наталья Ворожбит.

Детали: Украинская картина «Плохие дороги» режиссера Натальи Ворожбит официально включен в лонг-лист премии «Оскар». Об этом сообщают организаторы награды.

Всего в номинации «Лучший иностранный фильм» будут бороться 93 фильма. В короткий список попадут пятнадцать картин – его озвучат 8 февраля следующего года.

Сама же церемония пройдет в Лос-Анджелесе 27 марта.

Добавим, что премьера «Плохих дорог» прошла еще в 2020-м году на Венецианском кинофестивале.

Картина была снята по пьесе режиссера, она состоит из пяти новелл. Тема фильма – дороги и жизнь людей на Донбассе.

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