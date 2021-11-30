Неизвестные дерзко ограбили банк в одном из киевских спальников

Главное: Сегодня в Дарницком районе Киева неизвестные взорвали банкомат. Полиция пока не может их найти. Сумма ущерба при этом не указывается.

Детали: 30 ноября в полицию Киева поступило сообщение о повреждении банкомата в Дарницком районе. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, на место немедленно отправились полицейские и другие профильные службы.

По предварительной информации, двое неизвестных взорвали банкомат, похитили оттуда кассеты с деньгами и скрылись в неизвестном направлении. Сколько денег им удалось таким образом украсть, не сообщается.

Усилия правоохранителей направлены на установление лиц злоумышленников и их задержание. В столице введена специальная полицейская операция.

Следователи возбудили уголовное производство по статье о краже, совершенной в особо крупных размерах или организованной группой. Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В тему: 29 мая 2019 года в Киеве, на улице Кубанской Украины, был взорван банкомат. Взрывом был поврежден сам банкомат, а также помещение, в котором он был установлен.