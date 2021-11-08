Вакцинироваться или переболеть коронавирусом: иммунолог рассказал, когда иммунитет сильнее

Главное: Иммунолог CDC, доктор Умид Шарапов настойчиво рекомендует переболевшим коронавирусом людям вакцинироваться от этой болезни. Иммунитет после вакцинации — намного сильнее, чем тот, который вырабатывается после перенесения болезни.

Детали: Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендует переболевшим COVID-19 вакцинироваться. Об этом сообщил в интервью РБК-Украина иммунолог CDC, доктор Умид Шарапов.

Но делать это нужно через несколько месяцев после выздоровления. По его словам, конкретные сроки нужно обсудить со своим врачом.

«Но научные исследования показывают, что сила иммунитета, который мы получаем от вакцинации, намного стабильнее и намного сильнее по сравнению с тем иммунитетом, который мы получаем после болезни», — сообщил он.

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