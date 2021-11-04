В Киево-Печерской лавре произошел пожар

Главное: Серьезный пожар произошел сегодня в Киево-Печерской лавре. Возгорание произошло в мастерской по росписи икон.

Детали: На территории Киево-Печерской лавры произошел пожар. Огонь распространился на кровлю мастерской по росписи икон. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

К тушению огня были привлечены 55 человек и 13 единиц техники ГСЧС.

«В 13:45 на территории Киево-Печерской лавры возник пожар в двухэтажном здании корпуса № 68 на втором этаже (где находится мастерская по росписи икон) с распространением на кровлю», — добавляет пресс-служба.

Согласно обновленным данным ГСЧС, уже в 14:37 пожар был локализован на площади 100 кв. м.

В тему: 14 января 2019 года в столице горела Киево-Печерская Лавра.