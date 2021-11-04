Появилось эпичное видео извержения вулкана на Канарских островах

Главное: Вулкан Кумбре-Вьеха извергается уже второй месяц. Появилось эпичное видео с Канарских островов.

Детали: Вулкан Кумбре-Вьеха, расположенный на острове Ла-Пальма (Канарские острова) извергается уже второй месяц. С помощью дронов удалось снять эпичное видео, которое массово распространяется в социальных сетях.

Эксперты говорят, что вулкан выбрасывает фонтан лавы и пепла на высоту более 460 метров.

При этом вулканическая лава опустошила почти тысячу гектаров земли и разрушила более 2,5 тысяч зданий.

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