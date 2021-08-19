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Видео-Новости > Опубликовано странное видео с участием дочери Ющенко

Опубликовано странное видео с участием дочери Ющенко

Агата Кловская
19.08.21 19:49
145
Опубликовано странное видео с участием дочери Ющенко

Главное: Опубликовано неожиданное видео с Виталиной Ющенко. Ее облепили пчелы.

Детали: Виталина Ющенко (дочь третьего президента Украины Виктора Ющенко) выложила в интернет неожиданное видео. На нем ее облепили пчелы.

Она поздравила людей с Днем пчеловода.

Виталина Ющенко подчеркнула, что хочет привлечь внимание людей к проблеме вымирания пчел.

По ее словам, во время съемок ее несколько раз укусили, но обошлось без вмешательства врачей.

В тему: Украинцы назвали имя худшего президента страны за 30 лет независимости.

Тэги: общество, пчелы, новости Украины, Виталина Ющенко

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