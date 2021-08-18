В Сети появилось промовидео боя Джошуа-Усик

Главное: Британский боксер Энтони Джошуа опубликовал проморолик предстоящего боя с непобедимым украинцем Александром Усиком.

Детали: Телеканал Sky Sports представил официальный проморолик боя между бывшим абсолютным чемпионом мира в крузервейте Александром Усиком (18-0, 13 КО) и чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (24- 1, 22 КО), который пройдет 25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм». Соответствующее видео британец опубликовал на своей странице в Instagram.

В тему: 21 июля 2021 года Усик и Джошуа подписали договор о проведении боксерского поединка в Лодоне 25 сентября.