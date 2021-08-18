В Днепропетровской области произошло кровавое ДТП с четырьмя грузовиками

Главное: Четыре грузовика столкнулись в Днепропетровской области. Пострадали четыре человека, один погиб.

Детали: В Амур-Нижнеднепровском районе Днепропетровской области произошло кровавое ДТП. О нем поведали в ГСЧС.

Сообщается, что столкнулись четыре грузовых авто: Scania (перевозил нефтепродукты), две машины DAF (одна предназначена для перевозки сыпучих зерновых культур) и малотонажный Mercedes.

В результате аварии четыре человека пострадали, а один погиб.

Спасатели отключили элементы питания транспортных средств, для предотвращения возникновения пожара, и осуществили смыв с проезжей части разлитых горюче-смазочных материалов.

В тему: ДТП в Полтавской области – пострадало много детей.