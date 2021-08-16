Гибель мэра Кривого Рога: есть три версии

Главное: Погиб мэр Кривого Рога Константин Павлов. Говорят у суициде.

Детали: В воскресенье, 15 августа, в селе Вольное Днепропетровской области погиб мэр Кривого Рога 48-летний Константин Павлов. Появились некоторые подробности.

Полиция уже открыла уголовное производство по ст. 115 УК Украины «умышленное убийство».

Правоохранители говорят: «Тело мужчины с огнестрельным ранением нашли на веранде его дома».

Издание «Страна» цитирует свой источник в полиции: «Сняли видео с камер наблюдения, где четко видно, как погибший мэр ходит по дому с ружьем, приставлял себе его к сердцу, примеряясь, отставляя и снова примеряя. Потом на видео видно, как он вставил один патрон. Много курит. С кем-то переписывается по телефону. Потом выстрелил. Попятился к выходу, упал. Есть видео, где он вываливается из входной двери».

Информируется также: «На курке его палец, смывы, пороховые газы, баллистика. Сосед услышал выстрел в 6-37 утра. Экспертиза показывает, что смерть наступила где-то в это же время».

При этом глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко отметил, что предварительная версия смерти – суицид: «По результатам осмотра трупа сотрудником судебно-медицинской экспертизы, предварительная версия суицид. Работают криминалисты, ДСР доступ к камерам ещё не получил».

Он сказал, что в последний раз разговаривал с погибшим в пятницу и тот был в хорошем настроении: «Мы обсуждали тарифы, газ, по голосу ничего не предвещало беды. Но мы ж не понимаем, что ему сообщили в субботу и что происходило у него в душе».

В то же время директор коммуникаций МВД Артем Шевченко сказал, что у полиции на данный момент есть три версии: «Количество вариантов ограничено: это либо убийство, либо самоубийство, либо неосторожное обращение с оружием. Такое бывает».