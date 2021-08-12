Стало известно, столкнется ли астероид Бенну с нашей планетой

Главное: Вероятность того, что астероид Бенну врежется в Землю, крайне мала. Эксперты оценили ее в 0,037%.

Детали: Эксперты NASA оценили шансы астероида Бенну столкнуться с нашей планетой. Появились данные их вычислений.

Специалисты говорят, что, как минимум, в ближайшие полторы сотни лет этого не случится.

Стоит напомнить, что средний его диаметр составляет 510 метров, а масса составляет 140 миллионов тонн. Астероид движется со скорость тринадцать километров в секунду.

Вероятность того, что он врежется в Землю, оценили в 0,037%. Даже названа дата – это 24 сентября 2182 года.

Информируется следующее: «Вероятность столкновения немного выросла, но это незначительное изменение, вероятность столкновения практически не изменилась».

В тему: Опубликовано видео с астероида Бенну.