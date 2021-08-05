Лукашенко очень резко наехал на руководство Украины

Главное: Александр Лукашенко раскритиковал власти Украины. Он заявил, что в основе их политики лежит конфронтация.

Детали: Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с резкой критикой властей Украины. Он сделал резонансное заявление на совещании с руководителями силовых структур страны.

Лидер государства сказал: «Руководство Украины, проводя антинародный курс, взяло ориентацию конфронтации».

Ондобавил: «Мы не говорим, куда они там, на Запад, на Восток идут, на Юг. Неважно. Это их дело определяться. Но в основе их политики лежит конфронтация. И для нас это дополнительная угроза, которых мы не имели ранее».

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