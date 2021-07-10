Опубликовано видео из самого необычного бассейна в мире

Главное: Появилось видео самого глубокого бассейна в мире. Его открыли в Дубае.

Детали: В Дубае (ОАЭ) открыли самый глубокий бассейн в мире. Опубликовано видео из Deep Dive Dubai.

Известно, что глубина необычного объекта составляет шестьдесят метров. Благодаря этому он был включен в Книгу рекордов Гиннеса, как самый глубокий бассейн для любителей дайвинга.

Всего сюда вмещается четырнадцать миллионов литров воды, температура которой поддерживает на уровне плюс тридцать градусов.

Объект находится в сооружении в форме устрицы на площади полторы тысячи квадратных метров.

При этом, несмотря на глубину, тут отличное освещение и более полусотни камер – они помогают контролировать безопасность во время погружений. Также он оснащен барокамерой на двенадцать человек на случай возможной чрезвычайной ситуации.

Кроме этого бассейн является и киностудией – тут можно снимать фильмы.

Пока удивительный объект работает лишь для специальных гостей. Ожидается, что доступным для всех желающих он станет к концу этого года.

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