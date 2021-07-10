Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Видео-Новости > Опубликовано видео из самого необычного бассейна в мире

Опубликовано видео из самого необычного бассейна в мире

Автор: «Фраза»
10.07.21 13:10
86
Опубликовано видео из самого необычного бассейна в мире

Главное: Появилось видео самого глубокого бассейна в мире. Его открыли в Дубае.

Детали: В Дубае (ОАЭ) открыли самый глубокий бассейн в мире. Опубликовано видео из Deep Dive Dubai.

Известно, что глубина необычного объекта составляет шестьдесят метров. Благодаря этому он был включен в Книгу рекордов Гиннеса, как самый глубокий бассейн для любителей дайвинга.

Всего сюда вмещается четырнадцать миллионов литров воды, температура которой поддерживает на уровне плюс тридцать градусов.

Объект находится в сооружении в форме устрицы на площади полторы тысячи квадратных метров.

При этом, несмотря на глубину, тут отличное освещение и более полусотни камер – они помогают контролировать безопасность во время погружений. Также он оснащен барокамерой на двенадцать человек на случай возможной чрезвычайной ситуации.

Кроме этого бассейн является и киностудией – тут можно снимать фильмы.

Пока удивительный объект работает лишь для специальных гостей. Ожидается, что доступным для всех желающих он станет к концу этого года.

В тему: В порту Дубая прогремел мощный взрыв.

Тэги: рекорд, мир, Дубаи, ОАЭ, бассейн, спорт

Комментарии

Статьи

10.07.21 09:40

Насколько велика наша Вселенная?

Автор: Александр Флоранский

Дайджест

Авторитет из санкционного списка Вова Морда (Владимир Степанович Дидух) берет под контроль Галицкую таможню
10.07.21 00:37

Авторитет из санкционного списка Вова Морда (Владимир Степанович Дидух) берет под контроль Галицкую таможню

Автор: «Антикоррупционная правда»

Выбор редакции
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
10.07.21 13:03

Чешские ученые подсадили рыбу на метамфетамин
10.07.21 12:55

Тихановская рассказала о своих связях с Зеленским
10.07.21 11:29

Астрономы нашли еще один признак возможной жизни на Энцеладе
10.07.21 09:15

«Динамо» оформило второй летний трансфер
09.07.21 22:46

Фестиваль «Неделя австрийского кино – 2021» стартует 15 июля
09.07.21 20:01

Очередная группа украинок устроила провокационную фотосессию на популярном курорте
09.07.21 19:44

В УПЦ издали словарь правописания 1400 имен святых и церковных терминов на украинском языке
09.07.21 19:42

«Динамо» провернуло первый летний трансфер
09.07.21 19:11

На Кубе похвастались ошеломляющей эффективностью собственных вакцин от коронавируса
09.07.21 19:00

Главные новости за 9 июля 2021 года
09.07.21 19:42

«Динамо» провернуло первый летний трансфер
09.07.21 19:00

Главные новости за 9 июля 2021 года
09.07.21 16:42

Зеленский назначил себе нового пресс-секретаря
09.07.21 16:25

Накануне финала сборная Италии по футболу закрылась на базе из-за коронавируса
09.07.21 14:19

Найдены «черные ящики» разбившегося на Камчатке самолета. Один из них — с критическими повреждениями
09.07.21 10:34

Стало известно, когда Украина намерена получить членство в ЕС и НАТО
09.07.21 10:21

Во Львове нардеп под наркотой устроил ДТП и набросился на водителя
09.07.21 09:17

В Минздраве активно готовятся к новой волне коронавируса
09.07.21 09:07

В Швеции сразу после взлета разбился самолет
09.07.21 09:02

Коронавирус в Украине: смертность продолжает постепенно снижаться
06.07.21 12:48

На итальянском фрегате замечен двойник Зеленского
03.07.21 14:55

В УПЦ издали книгу об афонском подвижнике старце Иосифе Ватопедском
03.07.21 13:34

Незакрытую из-за триатлона центральную часть Киева закроют из-за учений
06.07.21 15:24

Стал известен «срок годности» COVID-сертификатов
03.07.21 14:40

Митрополит Онуфрий рассказал, что поможет найти путь к Богу
03.07.21 14:14

Во Львовской области молния убила ребенка
05.07.21 14:46

В Украине стремительно взлетели цены на бензин
03.07.21 23:51

Сборная Украины с разгромным счетом проиграла исторический матч на Евро-2020
07.07.21 15:05

Без олимпийского чемпиона. Опубликован список спортсменов, которые представят Украину на Играх-2020
05.07.21 15:13

Украинцы продолжают массово избавляться от иностранной валюты
Фото и Видео
Опубликовано видео из самого необычного бассейна в мире
Опубликовано видео из самого необычного бассейна в мире
Опубликовано видео из самого необычного бассейна в мире
Опубликовано видео из самого необычного бассейна в мире
Фестиваль «Неделя австрийского кино – 2021» стартует 15 июля
Фестиваль «Неделя австрийского кино – 2021» стартует 15 июля
Очередная группа украинок устроила провокационную фотосессию на популярном курорте
Очередная группа украинок устроила провокационную фотосессию на популярном курорте
Опубликовано видео наводнения в метро Нью-Йорка
Опубликовано видео наводнения в метро Нью-Йорка
В Австрии вагон со школьниками упал в реку
В Австрии вагон со школьниками упал в реку
Кива на элитном курорте в Турции повздорил с ветераном АТО
Кива на элитном курорте в Турции повздорил с ветераном АТО
В Ровенской области подросток погиб на аварийном мосту
В Ровенской области подросток погиб на аварийном мосту
В Харькове 4-летний ребенок стал заложником детской горки
В Харькове 4-летний ребенок стал заложником детской горки
США потрясла очередная смертельная стрельба
США потрясла очередная смертельная стрельба
Воздушный шар с людьми упал в Новой Зеландии – множество пострадавших
Воздушный шар с людьми упал в Новой Зеландии – множество пострадавших
fraza.com
Новости блогосферы
09.07.21 09:57

В Америке началась гражданская война
27.06.21 18:06

Война как лекарство от помутнения рассудка...
01.06.21 20:33

Зачем власть преследует русскоязычных граждан Украины?
31.05.21 19:59

Тюрьма за цветы и свобода за убийство: правосудие по-украински

Опрос

Что ждет Украину в ближайшем будущем?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.