В Харькове 4-летний ребенок стал заложником детской горки

Главное: В Харькове ребенок спускался с горки и застрял ногой в ее конструкциях. Пришлось вызывать спасателей.

Детали: В Харькове спасатели освобождали из детской горки ногу 4-летнего мальчика. Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.

Ребенок застрял, когда спускался, а выбраться не смог.

Инцидент произошел вчера, 8 июля. К спасательной службе обратились родители ребенка. Их 4-летний сын застрял ногой в конструкциях горки.

На место происшествия прибыли спасатели, они осмотрели ногу ребенка и буквально за 2 минуты освободили мальчика.

«Спасатели сразу успокоили мальчика и немедленно приступили к операции по спасению. Использовать гидравлические ножницы и специальный спасательный инструмент не пришлось. С помощью обычной масла, которой специалисты ГСЧС смазали конструкции горки, нога мальчика была безболезненно освобождена», — сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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