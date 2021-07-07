На Гаити застрелили президента страны

Главное: Убит президент Гаити Жовенель Моиз. Его застрелили при нападении на резиденцию.

Детали: В ночь на среду, 7 июля, на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза совершено нападение. 53-летний политик, занимавший свой пост с зимы 2017-го года, был застрелен.

Правоохранители говорят, что здание, где жил лидер страны, штурмовала группа вооруженных неизвестных. Отмечается, что некоторые из них говорили на испанском языке.

Его супруга Мартин Мари Этьен Жозеф была ранена.

И.о. премьер-министра Клод Жозеф сообщил: «Ситуация в сфере безопасности в стране находится под контролем Гаитянской национальной полиции и вооруженных сил Гаити. Принимаются все меры, чтобы гарантировать преемственность государства и защитить нацию».

В тему: В 2019-м году мы писали, что на Гаити разрастаются протесты против президента этого карибского государства.