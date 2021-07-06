Появилось видео, как в Мариуполе ребенок едва не выпал с девятого этажа

Главное: В Мариуполе ребенок ходил по подоконнику девятого этажа. Опубликовано видео инцидента.
Детали: Неприятный инцидент произошел в понедельник, 5 июля, в Мариуполе. Его подробности поведала полиция.
Также очевидцы сняли видео случившегося.
Тут четырехлетний мальчик гулял по подоконнику девятого этажа.
Уже известно, что ребенок находился под наблюдением бабушки и двенадцатилетнего брата – они находились в другой комнате.
Правоохранители говорят, что за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей в отношении одного из родителей ребенка будет составлен административный материал и направлен на рассмотрение в суд.
В тему: На Мариуполь обрушилась стихия.