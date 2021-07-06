Появилось видео, как в Мариуполе ребенок едва не выпал с девятого этажа

Главное: В Мариуполе ребенок ходил по подоконнику девятого этажа. Опубликовано видео инцидента.

Детали: Неприятный инцидент произошел в понедельник, 5 июля, в Мариуполе. Его подробности поведала полиция.

Также очевидцы сняли видео случившегося.

Тут четырехлетний мальчик гулял по подоконнику девятого этажа.

Уже известно, что ребенок находился под наблюдением бабушки и двенадцатилетнего брата – они находились в другой комнате.

Правоохранители говорят, что за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей в отношении одного из родителей ребенка будет составлен административный материал и направлен на рассмотрение в суд.

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