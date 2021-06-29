Появилось видео эпичного пожара в Лондоне

Главное: Гигантский пожар случился в Лондоне. ЧП произошло в центре города.

Детали: В центре Лондона произошел большой пожар. Он случился возле железнодорожной станции Elephant & Castle.

Увы, в огне пострадали шесть человек.

Полыхание огня сопровождалось взрывами. Пришлось даже эвакуировать местных жителей.

Кроме этого было остановлено движение составов через станцию.

На место инцидента приехали пятнадцать пожарных машин и около ста спасателей.

Сейчас следствие выясняет причины случившегося.

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