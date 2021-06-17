Потоп и поваленные деревья. На Мариуполь обрушилась стихия

Главное: Гроза, молнии и ливень накрыли Мариуполь сегодня ночью. Вследствие аварийных ситуаций во всех районах города произошли отключения электроэнергии.
Детали: Минувшей ночью Мариуполь накрыли гроза, молнии и ливень. Это стало причиной многочисленных подтоплений жилых домов, залития квартир и щитовых. Об этом сообщает местное издание mrpl.city.
Улицы города затопило водой. Из-за сильных порывов ветра валило деревья и рвало провода. Вследствие аварийных ситуаций во всех районах города произошли отключения электроэнергии.
Так же вода течет в квартирах, подъездах. Кроме того, мариупольцы сообщили, что в считанные часы дождевой водой затопило площадь Кирова и дорогу под мостом возле «Самолета».
В Кальмиусском районе высокая тополь обрушился на пятиэтажку, повредив балконы.
Из-за ливня в Мариуполе осложнено движение транспорта.
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