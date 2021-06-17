Потоп и поваленные деревья. На Мариуполь обрушилась стихия

Главное: Гроза, молнии и ливень накрыли Мариуполь сегодня ночью. Вследствие аварийных ситуаций во всех районах города произошли отключения электроэнергии.

Детали: Минувшей ночью Мариуполь накрыли гроза, молнии и ливень. Это стало причиной многочисленных подтоплений жилых домов, залития квартир и щитовых. Об этом сообщает местное издание mrpl.city.

Улицы города затопило водой. Из-за сильных порывов ветра валило деревья и рвало провода. Вследствие аварийных ситуаций во всех районах города произошли отключения электроэнергии.

Так же вода течет в квартирах, подъездах. Кроме того, мариупольцы сообщили, что в считанные часы дождевой водой затопило площадь Кирова и дорогу под мостом возле «Самолета».

В Кальмиусском районе высокая тополь обрушился на пятиэтажку, повредив балконы.

Из-за ливня в Мариуполе осложнено движение транспорта.

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